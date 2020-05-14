Restaurant "Maas-Timpert": Ein echter FamilienbetriebJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.05.2020: Restaurant "Maas-Timpert": Ein echter Familienbetrieb
44 Min.Folge vom 14.05.2020Ab 6
Heute geht es für Mike Süsser und die Gastronomen nach Dorsten. Der jüngste Teilnehmer der Woche, Steffen (25), geht mit einem echten Familienbetrieb an den Start. Vater und Mutter arbeiten im Service, in der Küche kocht der sympathische Steffen mit seinem Bruder Basti zeitgemäße deutsche Küche. Reicht es für den Wochensieg?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins