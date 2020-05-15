Das Lokal "Bahnhof Nord" möchte in den Siegeszug einsteigenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.05.2020: Das Lokal "Bahnhof Nord" möchte in den Siegeszug einsteigen
Folge vom 15.05.2020
Wochenfinale! Die Ehre gibt sich heute Thorsten (48) mit über 20 Jahren Erfahrung am Herd. Im schicken Ambiente möchte er mit regionaler, deutscher Küche und internationalen Einflüssen auftrumpfen. Wer erkocht sich den goldenen Teller?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
