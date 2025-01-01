Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Sportsbar West", Düsseldorf

44 Min.Ab 6

Zur 1.000 Folge "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" geht es zu Frank Laurini nach Düsseldorf. Der Gastgeber begrüßt Mike Süsser und seine Mitstreiter in seiner beliebten "Sportsbar West" in Düsseldorf-Oberkassel. Anstelle von Currywurst und Co. kommen hier raffinierte Gerichte wie Wagyu-Burger, bunte Salate und ausgefallene Nudelkreationen auf die Teller. Kann die Kombination aus Sportsbar und Kulinarik Profi Mike Süsser und die Konkurrenz überzeugen?

