Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Helene Liebt Dich", München
44 Min.Ab 6
"Mein Lokal, Dein Lokal" ist diesmal zu Gast in München! Mit seinem "Helene Liebt Dich" eröffnet Gastgeber David Wendt die bayerische Runde. Los geht's im Szeneviertel Schwabing. Hier will David Profikoch Mike Süsser mit israelisch-arabischer Fusionsküche beeindrucken. Ob das klappt und er seine Mitstreiter überzeugt, bleibt abzuwarten. Es wird auf jeden Fall spannend!
