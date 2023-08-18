Italienische Küche und badische Klassiker im "La Stazione"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.08.2023: Italienische Küche und badische Klassiker im "La Stazione"
44 Min.Folge vom 18.08.2023Ab 12
Den Abschluss der Woche macht das "La Stazione". Kurth bringt hier seit sechs Jahren italienische Küche und badische Klassiker auf den Tisch. Dabei setzt er auf simple, schnelle Gerichte. Das ungewöhnliche Ambiente mitten im Bahnhofsgebäude überrascht. Kann Kurth die anderen vier Gastronomen mit auf die kulinarische Reise nehmen oder ist hier Endstation für ihn?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
