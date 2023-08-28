Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 28.08.2023
44 Min.Folge vom 28.08.2023Ab 12

Die Woche startet in Krumpendorf am Wörthersee im "see.gast.haus". Gastgeber Markus bringt eine moderne österreichische Küche mit Alpen-Adria Komponenten an den Tisch. Er betreibt das Lokal in bester Lage direkt am See gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin. Aber eine schöne Location allein reicht nicht zum Sieg. Wird Markus die anderen Gastronomen auch kulinarisch überzeugen können?

