Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.09.2023: Essen an der Strandpromenade im "Platzhirsch"
44 Min.Folge vom 05.09.2023Ab 12
Am zweiten Tag geht es für den Profi Mike Süsser direkt an die Strandpromenade von Scharbeutz. Hier ist der Arbeitsplatz des heutigen Gastgebers Lars. Im Restaurant "Platzhirsch" wird vor allem auf Details geachtet und serviert wird eine Mischung aus norddeutscher Küche sowie Spezialitäten aus Süddeutschland. Ob diese Mischung auch bei der Konkurrenz punkten kann?
