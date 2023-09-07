Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Alhambra" ist Selbstbedienung angesagt

Kabel EinsFolge vom 07.09.2023
Im "Alhambra" ist Selbstbedienung angesagt

Im "Alhambra" ist Selbstbedienung angesagt Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.09.2023: Im "Alhambra" ist Selbstbedienung angesagt

44 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12

Der Systemgastronom und heutige Gastgeber Chadi betreibt in einem Lübecker Einkaufscenter erfolgreich sein orientalisches Restaurant "Alhambra". Sein Elan und sein Anspruch, den Besuchern jeden Wunsch zu erfüllen, haben den sympathischen Gastronomen so erfolgreich gemacht. In seinem Lokal ist zwar Selbstbedienung angesagt, aber die Speisekarte hat einiges zu bieten. Kann er damit auch bei seinen Mitstreitern punkten?

Alle verfügbaren Folgen