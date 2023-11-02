Big Apple meets Frankfurt im "tenotwelve"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 02.11.2023: Big Apple meets Frankfurt im "tenotwelve"
Folge vom 02.11.2023
Kerstin und Maximilian bringen mit dem "tenotwelve" New Yorker Flair in die Main-Metropole. Big Apple meets Frankfurt! Die Operations-Managerin und der Serviceleiter sagen: "Das "tenotwelve" steht für eine weltoffene Küche auf hohem Niveau". Tatsächlich würde das Lokal optisch auch gut nach New York passen. Jetzt müssen die beiden und ihr Küchenteam aber auch kulinarisch überzeugen.
