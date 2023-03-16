Kulinarisch grenzen-frei im Lokal "Gutshof Sagmühle"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.03.2023: Kulinarisch grenzen-frei im Lokal "Gutshof Sagmühle"
Folge vom 16.03.2023
Im "Gutshof Sagmühle" in Bad Griesbach direkt am Golfplatz kommen nicht nur Golfer auf ihre Kosten, denn hier kredenzt Küchendirektor Christian für jeden Gast europäische, saisonale Gaumenfreuden. Gute Qualität und Frische sollen den Familienbetrieb mit dem Sieger-Teller krönen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
