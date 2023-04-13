"Zweite Heimat" hofft auf das kulinarische Hole-in-oneJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.04.2023: "Zweite Heimat" hofft auf das kulinarische Hole-in-one
Folge vom 13.04.2023
Karl-Martin und Rüdiger hoffen auf das kulinarische Hole-in-one. Die gebürtigen Schwaben haben in dem Golfplatz-Restaurant ihre zweite Heimat gefunden und haben kaum Zweifel, den Wochensieg zu erkochen. Doch was sagt die Konkurrenz und nehmen die beiden die Kritik der Mitstreiter sportlich?
