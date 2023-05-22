Französische & italienische Küche im Lokal "Il Teatro²"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.05.2023: Französische & italienische Küche im Lokal "Il Teatro²"
44 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 12
Die Woche startet bei Daniele im Süden von Karlsruhe im "Il Teatro². Als Gastronom der zweiten Generation will der gelernte Koch seine Mitstreiter:innen mit einer Kombination aus französischer und italienischer Küche überzeugen. Gelingt es ihm, die Konkurrenz für sich zu gewinnen oder geht die Mischung doch nicht auf?
