modernstes Camping mit Speisen aus ganz Europa im "Reuselink"

Kabel Eins Folge vom 12.06.2023
Folge vom 12.06.2023: modernstes Camping mit Speisen aus ganz Europa im "Reuselink"

44 Min. Folge vom 12.06.2023

Der Startschuss für das Camping-Spezial in den Niederlanden fällt in Winterswijk im 4,5-Sterne-Ferienpark "Het Winkel", der mit dem Restaurant "Reuselink" die Fans der europäischen Küche glücklich macht. Restaurantmanager Jeroen empfängt seine Kollegen voller Vorfreude, denn er weiß: Sie haben obendrein weit und breit die modernste Bowlinganlage. Ob die Kollegen den Campingplatz mit dem ersten Platz krönen werden?

