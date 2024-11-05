Französisch-deutsch-asiatische Gerichte im "Restaurant Kevin Gideon"!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.11.2024: Französisch-deutsch-asiatische Gerichte im "Restaurant Kevin Gideon"!
Folge vom 05.11.2024
An Tag zwei geht es für die Gastronomen in das Restaurant von Kevin am Rande von Oldenburg. Kevin kocht selbst und möchte mit seinen französisch-deutsch-asiatisch angehauchten Gerichten überzeugen. Wird diese Vielfalt an Geschmäckern und Gewürzen Mike und den Mitstreitern schmecken?
