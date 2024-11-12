"Zeitgemäß, kreativ, aber vor allem Lecker!" - "Das SinGold"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.11.2024: "Zeitgemäß, kreativ, aber vor allem Lecker!" - "Das SinGold"
Am Dienstag geht es raus aus Ulm ins 90 Kilometer entfernte Schwabmünchen. Hier lädt Rudolf, genannt "Rudi" in sein Restaurant "SinGold" ein. Rudi bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit und sein Motto lautet: zeitgemäß, kreativ, aber vor allem Lecker! Kann er sich damit den Sieg holen?
