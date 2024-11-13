Authentisch italienische Cucina im "Restaurant Zum Hasen"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.11.2024: Authentisch italienische Cucina im "Restaurant Zum Hasen"
44 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
In der Wochenmitte geht es zu Massimiliano, genannt "Massimo" in sein "Restaurant zum Hasen" in Laupheim. Der Italiener kredenzt authentisch italienische Cucina. Er legt großen Wert auf echtes Handwerk und natürliche Produkte. Doch kann er auch mit Authentizität punkten und sich so den Sieg einheimsen?
