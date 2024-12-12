Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Regionale und saisonale Küche im Lokal "EI - 12437 - B"

Kabel EinsFolge vom 12.12.2024
Regionale und saisonale Küche im Lokal "EI - 12437 - B"

Regionale und saisonale Küche im Lokal "EI - 12437 - B"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 12.12.2024: Regionale und saisonale Küche im Lokal "EI - 12437 - B"

44 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12

Am vierten Tag trifft sich die Gastronomen-Runde wieder in Berlin. Hier betreibt Jessica-Joyce Ihr Restaurant "EI - 12437 - B". Das historische Gebäude hat neben der spannenden Geschichte und imposanten Sälen einiges zu bieten. Die Küche ist vor allem regional und saisonal. Wird sie die Mitstreiter für Ihr Lokal gewinnen?

Alle verfügbaren Folgen