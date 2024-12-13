"Anna & Paul" - Ein Crossover der Europäischen KüchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.12.2024: "Anna & Paul" - Ein Crossover der Europäischen Küchen
44 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Am letzten Tag geht es nach Berlin Mitte ins "Anna & Paul". Restaurantinhaber und Koch Stefan ist ein Vollblut-Gastronom. Er möchte seine Gäste mit hochwertigen Kreationen und kulinarischen Besonderheiten verwöhnen. Ein Crossover der Europäischen Küchen. Ein spannendes Wochenfinale steht an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins