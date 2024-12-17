"Krimbacher" - Eine Mischung aus Metzgerei, Gaststube und Café!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.12.2024: "Krimbacher" - Eine Mischung aus Metzgerei, Gaststube und Café!
44 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Am Dienstag geht es zu Andreas nach Jochberg. Hier fährt der gelernte Koch ein Konzept, welches eine Mischung aus Metzgerei, Gaststube und Café ist. Seit 1919 gibt es das "Krimbacher" und ist daher ein absoluter Traditionsbetrieb. Andreas hat sich ein spannendes Weihnachtsmenü ausgedacht und will besonders mit seinen Metzgereiprodukten bei Mike und den vier Gastronomen punkten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins