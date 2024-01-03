Küche von Peru bis Mexiko im "EL CARRITO" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.01.2024: Küche von Peru bis Mexiko im "EL CARRITO"
44 Min.Folge vom 03.01.2024Ab 12
Mitte der Woche entführen Dietmar und Hubert die Mitstreiter auf eine Reise durch Südamerika. Hubert will mit seiner Gastfreundschaft überzeugen, während Dietmar für die Kulinarik auf dem Teller zuständig ist. Dabei bieten sie einen Mix der südamerikanischen Küche - von Peru bis Mexiko. Die Zwei sind zwar ein eingespieltes Duo, aber können sie auch gemeinsam mit ihrem Konzept punkten?
