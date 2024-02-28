Ganz weit oben das "Restaurant Kellerskopf" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.02.2024: Ganz weit oben das "Restaurant Kellerskopf"
44 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12
Das Bergfest der Woche findet auf dem Gipfel des "Kellerskopf" statt. Hier betreibt Inhaber Tim das gleichnamige Restaurant. Der gelernte Koch hat schon in vielen namenhaften Häusern in und um Deutschland gearbeitet. Mit dem "Kellerskopf" verfolgt er das Konzept einer internationalen Crossover Küche. Wird er damit auch die Mitstreiter überzeugen können?
