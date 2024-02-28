Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Ganz weit oben das "Restaurant Kellerskopf"

Kabel EinsFolge vom 28.02.2024
Ganz weit oben das "Restaurant Kellerskopf"

Ganz weit oben das "Restaurant Kellerskopf" Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 28.02.2024: Ganz weit oben das "Restaurant Kellerskopf"

44 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12

Das Bergfest der Woche findet auf dem Gipfel des "Kellerskopf" statt. Hier betreibt Inhaber Tim das gleichnamige Restaurant. Der gelernte Koch hat schon in vielen namenhaften Häusern in und um Deutschland gearbeitet. Mit dem "Kellerskopf" verfolgt er das Konzept einer internationalen Crossover Küche. Wird er damit auch die Mitstreiter überzeugen können?

Alle verfügbaren Folgen