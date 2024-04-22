Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins Folge vom 22.04.2024
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.04.2024: Internationale Speisen im Turmrestaurant by Elerts

44 Min. Folge vom 22.04.2024

Auftakt in eine neue Woche in Ludwigshafen und Umgebung. Anatol lädt seine Gäste in das imposante "Turmrestaurant by Elerts" ein. Viel Platz und ein vielversprechendes Konzept legen die Messlatte gleich zu Anfang recht hoch. Anatols Küchenkonzept: klassische Gerichte aus Deutschland, aber modern interpretiert. Wird er seine Mitstreiter damit überzeugen können?

