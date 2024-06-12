Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
44 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12

Am Mittwoch lädt Benedikt die anderen Gastronomen in die Paderborner Innenstadt in sein Lokal "El Chingón" ein. Durch authentisches mexikanisches Street Food hat er hier neue Standards in der Stadt gesetzt. Das Temperament Mexikos will Bene mit dem "El Chingón" rüberbringen und den Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Werden am Ende auch die Mitstreiter für seine Gerichte brennen?

