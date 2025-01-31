"Kellermann" - Einfaches Bistro aber herzliche Atmosphäre!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.01.2025: "Kellermann" - Einfaches Bistro aber herzliche Atmosphäre!
44 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Finaltag vor den Toren Berlins! Uwe betreibt sein "Kellermann" seit 2017 in Babelsberg. Gegenüber liegt sein eigener kleiner Regional-Laden, wo er die Lebensmittel für die Küche verkauft. Die Gerichte sind im Bistro eher einfach, doch die herzliche Atmosphäre macht den besonderen Charme aus. Wie findet die Konkurrenz das Konzept?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins