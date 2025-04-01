Deutsche und polnische Gerichte im Lokal "Küche Bauernstube"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.04.2025: Deutsche und polnische Gerichte im Lokal "Küche Bauernstube"
45 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12
Beata lädt am zweiten Tag nach Mühlheim an der Ruhr ein. Seit September 2023 zaubert sie in der "Küche Bauernstube" den Gästen ein Lächeln aufs Gesicht. Hier werden deutsche und polnische Gerichte serviert - ob sie dem Profi und ihren Mitstreitern schmecken?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins