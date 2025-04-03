"Trattoria Trüffel"- italienisches Essen a la Mamma auf gehobenem Niveau!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.04.2025: "Trattoria Trüffel"- italienisches Essen a la Mamma auf gehobenem Niveau!
45 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Carmelo richtet das Bergfest in der "Trattoria Trüffel" in Essen aus. Sein Konzept ist authentisches italienisches Essen a la Mamma auf gehobenem Niveau. Besondere Aufmerksamkeit findet, angelehnt an den Namen des Lokals, der saisonale Trüffel. Wie werden seine Mitstreiter Carmelos Konzept bewerten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins