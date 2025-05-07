Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 07.05.2025: Ein Bergfest mit Whisky im "Gasthof zur Ziegelhütte"

44 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Das Bergfest wird im Gasthof zur Ziegelhütte in Idstein gefeiert: Martin begeistert hier seine Gäste seit 2013 mit der angebotenen deutschen Küche und seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Whisky. Dieser wird auch in den Speisen verarbeitet - wie wird der edle Tropfen der Konkurrenz schmecken?

