Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Fine-Dining im "Marina Café"

Kabel EinsFolge vom 27.06.2025
Fine-Dining im "Marina Café"

Fine-Dining im "Marina Café"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 27.06.2025: Fine-Dining im "Marina Café"

44 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12

Finale in Lüneburg! Im "Marina Café" lädt Gastgeberin Manuela zu einer kulinarischen Reise direkt an dem Ilmenau in der Altstadt. Hier verschmelzen norddeutsche und europäische Einflüsse zu einem Fine-Dining-Erlebnis. Am Ende der Woche gibt's dann die Punkte des Profi-Kochs - wer sichert sich den Wochensieg?

Alle verfügbaren Folgen