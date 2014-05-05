Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 2: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 2
Bereits letzte Woche war Dr. Christian Horwath auf der Spur einer ominösen Umzugsfirma, die dutzende Konsumenten hinters Licht führte. Besonders schlimm traf es Frau Kratochwil: Vor zwei Jahren lagerte sie ihren gesamten Haushalt bei der Firma ein, da sie für längere Zeit ins Ausland ging. Der Umzugsfirma bezahlte sie dafür 3000 Euro. Als sie ihre Kartons schließlich abholen wollte, waren diese spurlos verschwunden. Nun macht sich Dr. Christian Horwath auf die Suche nach Frau Kratochwils Habseligkeiten und landet nach unzähligen Telefonaten auf einem riesigen Lagerplatz in Niederösterreich. Dort rosten zwei mit Möbeln gefüllte, alte Container vor sich hin. Doch Frau Kratochwils Eigentum befindet sich nicht in den Containern. Der Rechtsanwalt gibt jedoch nicht auf und kontaktiert den Chef der Firma erneut, der schlussendlich mit der Adresse eines anderen Lagerplatzes herausrückt... Beim zweiten Fall geht es um einen Nachbarschaftsstreit in der Steiermark: Zwei Parteien streiten sich hier schon jahrelang um ein Haus. Beide glauben, der rechtmäßige Besitzer zu sein. Der Streit wird jedoch nicht nur vor Gericht, sondern auch täglich am Gartenzaun ausgetragen. Seit Jahrzehnten wohnt in einem Teil des Hauses eine Familie, den anderen Teil des Gebäudes erstand Frau Rath vor einigen Jahren. Laut Kaufvertrag ist Frau Rath aber auch Eigentümerin des Gebäudeteils, in dem die andere Familie wohnt. Deshalb beansprucht sie nun die gesamte Liegenschaft für sich. Doch auch die Familie fühlt sich als rechtmäßiger Besitzer. Irgendwo scheint bei der Vermessung ein Fehler passiert zu sein. Frau Rath will die Nachbarn aus ihrem Haus haben, die wehren sich natürlich dagegen – es herrscht Krieg...
