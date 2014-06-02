Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Recht! Ich geb nicht auf

Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 6

ATVStaffel 1Folge 6vom 02.06.2014
Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 6

Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 6: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 6

48 Min.Folge vom 02.06.2014Ab 6

Rechtsanwalt Dr. Christian Horwath begleitet Menschen bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit. Nachbarschaftsstreitigkeiten haben in der Sendung genauso Platz wie Unstimmigkeiten bei Schadenersatz, Gewährleistung oder Erbschaften. Dr. Christian Horwath kämpft für seine Klienten, versucht Streitigkeiten zu schlichten, nimmt Unternehmen in ihre Verantwortung und deckt Ungerechtigkeiten auf. Der Rechtsanwalt gibt Ratschläge, verhandelt mit Banken, Unternehmen und Behörden und versucht immer, eine schnelle und einvernehmliche Lösung zu finden.

