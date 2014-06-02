Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 6: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 6
48 Min.Folge vom 02.06.2014Ab 6
Rechtsanwalt Dr. Christian Horwath begleitet Menschen bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit. Nachbarschaftsstreitigkeiten haben in der Sendung genauso Platz wie Unstimmigkeiten bei Schadenersatz, Gewährleistung oder Erbschaften. Dr. Christian Horwath kämpft für seine Klienten, versucht Streitigkeiten zu schlichten, nimmt Unternehmen in ihre Verantwortung und deckt Ungerechtigkeiten auf. Der Rechtsanwalt gibt Ratschläge, verhandelt mit Banken, Unternehmen und Behörden und versucht immer, eine schnelle und einvernehmliche Lösung zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Alle 11 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4