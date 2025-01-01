Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 5: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 5
Christian Horwaths erster Fall in dieser Folge führt ihn ins Burgenland. Eine Dame bekommt beim Training auf Vibrationsplatten ständig massive Kopfschmerzen. Trotz eines ärztlichen Attests will die Fitness-Kette die Kundin aber nicht aus dem Vertrag lassen. Jetzt soll sie ein Jahr lang monatlich 42,90 Euro bezahlen. Beim Rechtsanwalt meldet sich eine weitere Kundin dieses Fitness-Studios, die ebenfalls Probleme bei der Vertragskündigung hat. Auch bei ihr traten beim ersten Training gesundheitliche Probleme auf. Und auch hier wollte man die Kundin trotz ärztlichem Attest nicht aus dem Vertrag lassen. Christian Horwath konfrontiert den Sprecher der Fitness-Kette mit den Vorwürfen und will, dass die beiden Frauen ihr Geld zurückbekommen. Beim zweiten Fall will Christian Horwath Nicole Stossier aus Klagenfurt helfen. Seit dem Tod ihrer Mutter streitet sie mit deren ehemaligem Lebensgefährten um ein Auto. Rein formal steht dem Lebensgefährten vom Nachlass überhaupt nichts zu, doch dieser klagt den Besitz des Autos jetzt auf zivilrechtlichem Weg ein. Nicole Stossier ist verzweifelt, denn sie bräuchte das Auto dringend, damit sie es verkaufen und mit dem Erlös endlich die Bestattungskosten begleichen kann. Als Christian Horwath die Familie besucht, wird schnell klar, dass es längst nicht mehr nur um das Auto geht. Nicole Stossier steht finanziell das Wasser bis zum Hals. Ihr Ex-Mann hat ihr einen riesigen Schuldenberg hinterlassen. Die Kärntnerin weiß nicht, wie es weitergehen soll.
