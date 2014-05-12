Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 3: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 1 Folge 3
Christian Horwaths neuer Fall führt ihn nach Baden. Hier streitet ein Mieter-Ehepaar mit der neuen Hausinhabung: Jahrelang stand eine Sitzbank vor der Wohnung der Familie Le Bloch, vor kurzem wurde diese jedoch entfernt und statt dessen ein Fahrradständer vor dem Schlafzimmerfenster des älteren Ehepaars montiert. Das wollten die jahrelangen Mieter jedoch nicht so ohne weiteres hinnehmen und demontierten die Fahrradständer. Nun wird deshalb vor Gericht gestritten – dem Ehepaar wird Sachbeschädigung vorgeworfen. Christian Horwath versucht zu vermitteln, doch beim gemeinsamen Lokalaugenschein gehen die Emotionen hoch…. Beim zweiten Fall versucht Christian Horwath einer verzweifelten Familie in Wien zu helfen. Insgesamt 19 Mal ging die Toilette über, Fäkalwasser lief bis ins Wohnzimmer hinein. Die Hausverwaltung hat zwar reagiert, doch die Reparaturmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Die Toilette ging trotzdem immer wieder über. Christian Horwath will der Sache auf den Grund gehen: Ein Sachverständiger soll weiterhelfen und herausfinden, warum es ständig zu Überschwemmungen kommt.
Weitere Folgen in Staffel 1
