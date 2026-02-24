Milch und Honig
Die drei kulinarischen Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer stellen sich einer neuen Herausforderung. Sie beschäftigen sich diesmal mit den Licht- und Schattenseiten der Milchindustrie und der Produktion von Honig. Sie besorgen sich eine trächtige Mutterkuh und Bienenstöcke und sind dabei wie das Kalb zur Welt kommt. Sie kümmern sich liebevoll um ihre Tiere und setzen sich als Ziel, in wenigen Wochen all die Milch und den Honig eigenhändig zu teils exotischen Produkten zu verarbeiten. Die paradiesische Vorstellung eines Landes aus "Milch & Honig" beginnt jedoch bald zu bröckeln, spätestens als sie das Kalb von der Mutterkuh trennen müssen, um genug Milch für ihre eigenen Produkte zu bekommen. Auch die Imkerei hat hinter der prachtvollen Fassade einige dunkle Flecken. Bildquelle: ORF/Filmproduktion Jenseide/Rosa Knecht
