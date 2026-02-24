Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Milch und Honig

Milch und Honig (2/6)

ORF1Staffel 1Folge 2vom 24.02.2026
Milch und Honig (2/6)

Milch und Honig (2/6)Jetzt kostenlos streamen

Milch und Honig

Folge 2: Milch und Honig (2/6)

30 Min.Folge vom 24.02.2026

Die drei kulinarischen Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer stellen sich einer neuen Herausforderung. Sie beschäftigen sich diesmal mit den Licht- und Schattenseiten der Milchindustrie und der Produktion von Honig. Sie besorgen sich eine trächtige Mutterkuh und Bienenstöcke und sind dabei wie das Kalb zur Welt kommt. Sie kümmern sich liebevoll um ihre Tiere und setzen sich als Ziel, in wenigen Wochen all die Milch und den Honig eigenhändig zu teils exotischen Produkten zu verarbeiten. Die paradiesische Vorstellung eines Landes aus "Milch & Honig" beginnt jedoch bald zu bröckeln, spätestens als sie das Kalb von der Mutterkuh trennen müssen, um genug Milch für ihre eigenen Produkte zu bekommen. Auch die Imkerei hat hinter der prachtvollen Fassade einige dunkle Flecken. Bildquelle: ORF/Filmproduktion Jenseide/Rosa Knecht

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Milch und Honig
ORF1
Milch und Honig

Milch und Honig

Alle 1 Staffeln und Folgen