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Milch und Honig

Milch und Honig (4/6)

ORF1Staffel 1Folge 4vom 17.03.2026
Milch und Honig (4/6)

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Milch und Honig

Folge 4: Milch und Honig (4/6)

29 Min.Folge vom 17.03.2026

Die drei Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer widmen sich einem Experiment mit Milch und Honig. Mit Kuh und Bienenstöcken erleben sie Geburt, Pflege und Produktion hautnah. Ihr Ziel: eigene Produkte herstellen. Doch die Idylle bröckelt, etwa bei der Trennung von Kalb und Mutterkuh. Auch die Imkerei zeigt Schattenseiten. Bildquelle: ORF/Jenseide OG/Rosa Knecht

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