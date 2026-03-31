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Milch und Honig

Milch und Honig (6/6)

ORF1Staffel 1Folge 6vom 31.03.2026
Milch und Honig (6/6)

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Milch und Honig

Folge 6: Milch und Honig (6/6)

30 Min.Folge vom 31.03.2026

Die Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer erkunden die Milch- und Honigproduktion. Sie halten eine Kuh und Bienen, erleben Geburt und Pflege, stoßen aber auf moralische Konflikte und Schattenseiten hinter der idyllischen Vorstellung von "Milch & Honig“. Bildquelle: ORF/Jenseide OG/Rosa Knecht

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