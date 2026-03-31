Milch und Honig
Folge 6: Milch und Honig (6/6)
30 Min.Folge vom 31.03.2026
Die Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer erkunden die Milch- und Honigproduktion. Sie halten eine Kuh und Bienen, erleben Geburt und Pflege, stoßen aber auf moralische Konflikte und Schattenseiten hinter der idyllischen Vorstellung von "Milch & Honig“. Bildquelle: ORF/Jenseide OG/Rosa Knecht
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