Milch und Honig
Folge 3: Milch und Honig (3/6)
31 Min.Folge vom 10.03.2026
Die kulinarischen Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer holen diesmal „die Alm“ ins nördliche Waldviertel. Zwischen Melken, Kälbchenfüttern und echter Käsearbeit führt Sennerin Marlene Kelnreiter in die Kunst der Sennerei ein – bis zur Königsdisziplin: dem Lowland-Bergkäse. Und was steckt wirklich noch in der "Wälder Schokolade", dem legendären "Sig"? Eine genussvolle Reise zwischen Tradition, Experiment und neuen Ideen. Bildquelle: ORF/Jenseide OG/Rosa Knecht
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