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Milch und Honig

Milch und Honig (3/6)

ORF1Staffel 1Folge 3vom 10.03.2026
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Milch und Honig

Folge 3: Milch und Honig (3/6)

31 Min.Folge vom 10.03.2026

Die kulinarischen Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer holen diesmal „die Alm“ ins nördliche Waldviertel. Zwischen Melken, Kälbchenfüttern und echter Käsearbeit führt Sennerin Marlene Kelnreiter in die Kunst der Sennerei ein – bis zur Königsdisziplin: dem Lowland-Bergkäse. Und was steckt wirklich noch in der "Wälder Schokolade", dem legendären "Sig"? Eine genussvolle Reise zwischen Tradition, Experiment und neuen Ideen. Bildquelle: ORF/Jenseide OG/Rosa Knecht

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