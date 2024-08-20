Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 2: Ich hab's ja gesagt
40 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 6
Josh Flagg hat eine Kundin mit hohen Ansprüchen. Sie will erst ein Haus kaufen, wenn es all ihren Vorstellungen entspricht. Währenddessen kämpfen Tracy and Josh Altman mit dem Markt, der sich rasant verändert. Und Altman zieht es erstmalig in Erwägung, sich von einem Klienten zu trennen.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen