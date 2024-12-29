Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 15Folge 8vom 29.12.2024
Folge 8: Der Workaholic

40 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 6

Während Josh Flagg die Pariser Fashion Week besucht, versucht Tracy in seinem Auftrag ein Haus zu verkaufen. Doch der Verkauf gestaltet sich schwieriger als gedacht, da es kaum Interessenten gibt. Zur selben Zeit ist Josh Altman auf der Suche nach einer Immobilie für den Schönheitschirurgen Terry Dubrow. Da er selbst bei den Besichtigungen nicht vor Ort sein kann, übernimmt diese Aufgabe seine Frau Heather. Doch sie hat hohe Ansprüche...

