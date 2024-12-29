Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der geplatzte Deal

sixxStaffel 15Folge 6vom 29.12.2024
Folge 6: Der geplatzte Deal

39 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 6

Josh Altman und sein Bruder versuchen, einen geplatzten Deal zu retten. Gleichzeitig kümmert sich Altman weiterhin um den Verkauf des Hauses seiner Freunde. Josh Flagg gehört zu den Interessenten und nun versuchen die beiden gemeinsam mit Tracy, sich auf ein Angebot zu einigen. Zudem muss sich Flagg überlegen, was er mit der Immobilie macht, die er ohne Besichtigung gekauft hat. Obwohl es sein Traumhaus ist, muss er viel Geld in die Renovierung investieren.

