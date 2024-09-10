Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Der Selbstläufer

sixxStaffel 15Folge 7vom 10.09.2024
Der Selbstläufer

Der SelbstläuferJetzt kostenlos streamen

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 7: Der Selbstläufer

40 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 6

Die Altman-Brüder haben vor kurzem durch Zufall ein Haus entdeckt, das bald zum Verkauf ausgeschrieben wird. Die beiden treffen sich mit dem Eigentümer und wollen ihn davon überzeugen, dass er die Brüder als Makler engagiert. Josh Flagg hat vor, für eine Woche nach Paris zu reisen und fragt Tracy, ob sie in seiner Abwesenheit den Verkauf einer Immobilie übernehmen kann.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Alle 3 Staffeln und Folgen