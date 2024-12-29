Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 15Folge 9vom 29.12.2024
40 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 6

Josh Flagg ist auf der Suche nach einem potenziellen Käufer für ein historisches Haus, das von bekannten Architekten entworfen wurde. Obwohl die Immobilie in den 1920er Jahren erbaut wurde, rechnet Flagg mit einer hohen Verkaufssumme, da das Gebäude komplett restauriert wurde. Währenddessen versucht Tracy, ein Penthouse in West Hollywood zu verkaufen.

