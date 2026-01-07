Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 1vom 07.01.2026
23 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6

Der Innenarchitekt Brian Patrick Flynn steht vor einer Herausforderung: Er soll einen Raum für eine Familie gestalten, der sowohl die Bedürfnisse eines Kleinkindes als auch die von Teenagern erfüllt. Gemeinsam mit seinem Team versucht er, die Wünsche der Familie zu erfüllen und ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen. Kräftige Farben sowie eine Mischung aus Mid-Century-Design und modernen Elementen machen den Raum einzigartig.

