Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Rosa oder blau?

sixxStaffel 1Folge 2vom 07.01.2026
Folge 2: Rosa oder blau?

23 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6

Brian erhält den Auftrag, einige Räume im Haus seiner Schwester neuzugestalten. Meg erwartet Zwillinge und wünscht sich ein rosa Kinderzimmer. Außerdem soll das Zimmer ihres Sohnes altersgerecht umgestaltet werden. Während die Handwerker die alten Möbel und Wandfarben entfernen, überlegt sich Brian ein passendes Design für die Räume. Der Innenarchitekt gestaltet das Reich des Jungen in blauen Farbtönen, und die Zwillinge bekommen einen Raum in zarten Rosatönen.

sixx
