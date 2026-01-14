Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
Folge 4: Königin und König
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Sabrina und Errol benötigen Hilfe bei der Umgestaltung ihres Schlafzimmers. Sabrina hat ein großes Interesse an Innenarchitektur und möchte aktiv in den Gestaltungsprozess eingebunden werden. Brian plant, den Raum in eine elegante und gemütliche Oase zu verwandeln. Der Innenarchitekt entscheidet sich für eine weiß-graue Tapete, die den Raum heller wirken lässt. Doch das Team gerät in Schwierigkeiten, als das große Himmelbett nicht durch die Tür passt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH