Homestory Anna Hof - MoverJetzt kostenlos streamen
Miss Germany
Folge 4: Homestory Anna Hof - Mover
4 Min.Folge vom 14.02.2025
Kurzvorstellung Anna Hof. Anna tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Mover an. Mit ihrer Arbeit schafft Anna für Menschen ein zu Hause und ist dabei eine aktive Antriebskraft, für mehr Frauen im Handwerk.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miss Germany
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Veranstaltung, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Miss Germany Studios / Thomas Schlüter