Miss Germany

Homestory Anna Hof - Mover

brandedcampaigns3Staffel 1Folge 4vom 14.02.2025
Folge 4: Homestory Anna Hof - Mover

4 Min.Folge vom 14.02.2025

Kurzvorstellung Anna Hof. Anna tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Mover an. Mit ihrer Arbeit schafft Anna für Menschen ein zu Hause und ist dabei eine aktive Antriebskraft, für mehr Frauen im Handwerk.

