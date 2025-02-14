Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 9vom 14.02.2025
Folge vom 14.02.2025

Kurzvorstellung Lucy Larbi. Lucy tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Leader an. Sie ist eine soziale Unternehmerin und starke Stimme für die Rechte von schwarzen Menschen.

