Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miss Germany

Homestory Edda Manteufel - Founder

brandedcampaigns3Staffel 1Folge 1vom 14.02.2025
Homestory Edda Manteufel - Founder

Homestory Edda Manteufel - FounderJetzt kostenlos streamen

Miss Germany

Folge 1: Homestory Edda Manteufel - Founder

4 Min.Folge vom 14.02.2025

Kurzvorstellung Edda Manteufel. Edda tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Founder an. Ihr Herzensprojekt: In dem gemeinsam mit ihrer Mutter gegründeten Modelabel wird nicht nur inklusiv gearbeitet, die beiden Frauen nutzen auch die Kleidung als Statement, um Inklusion sichtbar zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miss Germany
brandedcampaigns3
Miss Germany

Miss Germany

Alle 1 Staffeln und Folgen