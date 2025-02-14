Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 14.02.2025
Folge 2: Homestory Jil Berning - Founder

3 Min.Folge vom 14.02.2025

Kurzvorstellung Jil Berning. Jil tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Founder an. Ihre Mission: Mithilfe von Digitalisierung sollen Frauen einen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Dafür hat Jil eine eigene Plattform gegründet.

