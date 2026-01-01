Der Meister und sein Schüler - Tsuchinokos sind zu groß, um sie zu sehenJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Der Meister und sein Schüler - Tsuchinokos sind zu groß, um sie zu sehen
24 Min.Ab 12
Mob ist kurz davor seine Kräfte zu entladen, doch etwas hält ihn ab. Deshalb entscheidet er sich dafür, seine Kräfte vorübergehend auf Arataka zu übertragen. Ishiguros Angriff kann er somit mit Leichtigkeit abwehren!
