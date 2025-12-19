Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mob Psycho 100

Staffel 1Folge 4
Folge 4: Event nur für Deppen - Der Kampf der Titanen

24 Min.Ab 12

Nach dem Vorfall mit der religiösen Organisation (LOL) folgt der böse Geist "Dimple" Mob weiter. Auch als Mob zwischen die Fronten gerät und von den Schülern der Konkurrenzschule "Black Vinegar Middle School" entführt wird ...

